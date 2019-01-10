Покупка юаня выгодна: зачем ЦБ РФ уходит от доллара

Москва, , 14:48 — REGNUM Действия Центрального банка России обусловлены целым рядом соображений, при этом политические мотивы тесно переплетаются с экономическими, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Летний выход из американских трежериз позволил Банку России избежать финансовых потерь — вскоре после него началось снижение их стоимости в результате ужесточения монетарной политики ФРС США.

«Покупка юаня, который сейчас существенно недооценён к доллару и может резко укрепиться после завершения торговой войны Вашингтона с Пекином, также потенциально выгодна.

Но не надо забывать и о том, что Россия и Китай, который является российским самым крупным торговым партнёром, стремятся перевести взаиморасчеты в национальные валюты», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России снизил долю доллара в резервах до исторического минимума. Перевод российских резервов из доллара в евро, юани и иены за II квартал 2018 года составил $100 млрд.

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