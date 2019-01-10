Директор «Яргорэлектротранса» выступил за повышение стоимости проезда

Ярославль, , 14:42 — REGNUM В Ярославле необходимо поднимать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

В конце 2018 года региональные власти увеличили экономически обоснованный тариф для предприятий общественного транспорта, а тариф для населения остался прежним — 23 рубля за поездку. Разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения компенсирует бюджет города, при этом в городском бюджете роста субсидии не предусмотрено. Решение о стоимости проезда должна принять мэрия города.

Лично я выступаю за повышение стоимости проезда. Наше предприятие несет колоссальные убытки. У нас самая низкая зарплата на предприятиях общественного транспорта, и все дополнительные доходы от повышения должны пойти на рост заработной платы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Яргорэлектротранс Ильхам Худиев.

Худиев не смог сказать, когда и на какую сумму подорожает проезд. Однако с 1 февраля предприятие уже поднимает стоимость услуг сторонним организациям — например, за рекламу, аренду опор.

Увеличился НДС, дорожает топливо, запчасти. Я против того, чтобы стоимость проезда в общественном транспорте сравнялась с стоимостью проезда в маршрутных такси. В 2017 году эта ошибка привела к оттоку пассажиров на общественном транспорте. Разница должна быть в 2−3 рубля. Я знаю, что владельцы маршруток также готовы к повышению стоимости. Это не монопольный сговор, это рынок», — сказал Ильхам Худиев.

Судя по тому, что экономически обоснованный тариф для «ЯрГЭТа» увеличился на 2 рубля 28 копеек, стоит ожидать роста стоимости либо на 2, либо на 3 рубля.

Маршрутные такси принимают решение о росте стоимости билетов самостоятельно, обычно это происходит после неформальных переговоров с городскими властями.

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