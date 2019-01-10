В 2019 году эксперты ожидают 10-процентный рост российского авторынка

Москва, , 14:37 — REGNUM В 2019 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей продолжит расти. Так, если в 2018 году рост этого показателя по сравнению с 2017 годом составил 13% — до 1,8 млн машин, то в наступившем прирост будет, но не более чем на 10%. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек.

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«В этом году, я думаю, мы можем прогнозировать небольшой рост рынка, я бы сказал, в пределах 10%», — заявил Птачек, добавив, что результат будет зависеть от множества факторов.

Прежде всего, по его словам, которые приводит «Финмаркет», это курсы валют, увеличение ставки НДС, возможная господдержка. Птачек уверен, что на российском рынке по-прежнему сохраняется глобальный тренд, поддерживающий небольшой рост, поэтому рынок будет расти.

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Он отметил, что в 2019 году «АвтоВАЗ» намерен удержать долю рынка на уровне 20%, достигнутых в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России было продано новых легковых автомобилей на рекордные 2,38 трлн рублей. Это превысило показатель 2017 года более чем на 20%.