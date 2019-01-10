В 2018 году тарифы на транспортные перевозки в Казахстане выросли на 31%

Астана, , 14:45 — REGNUM По итогам 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 5,3%, сообщили 10 января в пресс-службе министерства национальной экономики республики.

«В 2018 году (декабрь 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г.) инфляция составила 5,3%», — говорится в сообщении.

По итогам года цены предприятий-производителей промышленной продукции выросли на 12,4%, на сельскохозяйственную продукцию — на 7,8%, в оптовой торговле — на 5,6%, в строительстве — на 3,9%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта выросли на 31,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 4,6%. В годовом выражении этот показатель составил 5,3%, в ноябре — 0,9%.

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