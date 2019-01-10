Четверг, 10 Января 2019 года
14:45:06 МСК

В 2018 году тарифы на транспортные перевозки в Казахстане выросли на 31%

Экономика

Цены предприятий-производителей промышленной продукции выросли на 12,4%

Астана, 10 января 2019, 14:45 — REGNUM  По итогам 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 5,3%, сообщили 10 января в пресс-службе министерства национальной экономики республики.

«В 2018 году (декабрь 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г.) инфляция составила 5,3%», — говорится в сообщении.

По итогам года цены предприятий-производителей промышленной продукции выросли на 12,4%, на сельскохозяйственную продукцию — на 7,8%, в оптовой торговле — на 5,6%, в строительстве — на 3,9%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта выросли на 31,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 4,6%. В годовом выражении этот показатель составил 5,3%, в ноябре — 0,9%.

Читайте ранее в этом сюжете: За 11 месяцев уровень инфляции в Казахстане составил 4,6%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить