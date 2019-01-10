Инвесторы впервые за год оптимистичны к азиатским валютам — Reuters

Вашингтон, , 14:31 — REGNUM Перспективы валют азиатских стран впервые с начала 2018 года оптимистично оцениваются инвесторами. Об этом говорят итоги опроса, проведенного агентством Reuters.

Так, ставки на снижение курса юаня — минимальны с февраля 2018 года. Более позитивный настрой инвесторов связывают с надеждой на скорую нормализацию торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.

Также впервые с февраля инвесторы ожидают роста от индийской рупии. И это несмотря на то, что эта валюта входила в число прошлогодних аутсайдеров рынка валют.

Как сообщало ИА REGNUM, китайско-американские переговоры по вопросам торговли и экономики были намечены на 7 и 8 января, однако продлились и на следующий день. Президент США Дональд Трамп отметил, что консультации «идут очень хорошо». Министерство коммерции КНР по итогам переговоров заявило, что стороны заложили основу для решения беспокоящих их вопросов.

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