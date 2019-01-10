Почти 700 тыс. туристов провели на Кубани новогодние праздники

Краснодар, , 14:20 — REGNUM Более 672 тысяч туристов со всей России побывали на курортах Краснодарского края за период новогодних праздников, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Такие данные привел журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 января. В числе самых популярных мест отдыха у туристов — Апшеронский и Мостовской районы края.

«За десять праздничных дней к нам приехали свыше 672 тысяч туристов со всей страны. Для сравнения — год назад в новогодние каникулы все курорты Кубани приняли почти 600 тысяч гостей. Только Красную поляну с 29 декабря по 8 января посетили 362 тысячи отдыхающих. В эти дни было продано более 165 тысяч ски-пассов», — цитирует пресс-служба администрации края главу региона.

По итогам 2018 года курорты Кубани посетили более 17 млн туристов — для края это рекорд. Добавим, как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых месяцев участия Кубани в эксперименте по курортному сбору в крае было получено 108 млн рублей — на 55% больше, чем планировалось.

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Курортный сбор принес курортам Кубани 108 млн рублей