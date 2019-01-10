Минфин Казахстана признал факты ошибочного начисления налогов

Астана, , 14:19 — REGNUM Министерство финансов Казахстана признало факт начисления жителям республики налогов на несуществующее имущество. Об этом говорится в ответе министра финансов республики Алихана Смаилова на соответствующий депутатский запрос, сообщает 10 января агентство «КазТАГ».

Министр уточнил, что основной причиной подобных ошибок является начисление налогов на основании неверных сведений, поданных уполномоченными органами.

Смаилов добавил, что сведения об объектах налогообложения предоставляются на уровне территориальных подразделений из локальных баз данных уполномоченных органов, в которые информация вносится вручную.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках актуализации баз данных уполномоченных органов Казахстана министерство финансов республики выявило 5,1 млн ошибочных сведений.

Читайте ранее в этом сюжете: Госорганы Казахстана предоставили налоговой более 5 млн ошибочных сведений