Госдума под аплодисменты перенесла закон о возврате рекламы пива на ТВ

Москва, , 14:13 — REGNUM Депутаты Госдумы на неделю перенесли рассмотрение законопроекта о возобновлении рекламы пива на ТВ, радио и в печатных СМИ в ходе трансляций спортивных мероприятий, во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Речь идет об инициативе, направленной на смягчение запрета рекламы пива на ТВ и СМИ. В РФ действовал запрет на рекламу таких напитков и на использование в ней образов людей и животных, однако перед проведением чемпионата мира по футболу 2018 года правила были изменены. Нынешний законопроект направлен на то, чтобы разрешить рекламу пива и алкогольных напитков на основе пива на ТВ и радио с 23 до 7 часов, но только в ходе трансляций спортивных соревнований.

Законопроект вызвал критику еще в ходе его принятия в первом чтении в конце осенней сессии 2018 года. Так, многие депутаты высказали опасение, что нововведение приведет к росту потребления пива, особенно среди молодежи. Тогда глава комитета по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») отмечал, что ко второму чтению законопроект будет подробно обсужден. Однако, как отметил в начале пленарного заседания член комитета по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), обсуждение инициативы не сняло все острые вопросы.

«Вчера по этому поводу состоялись слушания в комитете по информационной политике и там тоже высказывались очень разные точки зрения, в том числе и федеральные органы власти занимают прямо противоположную (законопроекту) позицию», — отметил Железняк.

В частности, против принятия инициативы выступали представители Минздрава. Кроме того, как отметил Железняк, комитет заседал утром прямо перед пленарным заседанием, а поправки ко второму чтению не размещены в базе Госдумы.

Вместе с тем, как указал в ответ Левин, принять закон необходимо как можно скорее, так как большинство телеканалов сегодня уже транслируют спортивные соревнования, в которых содержится реклама пива, фактически нарушают закон.

«Уже сегодня федеральные каналы, которые транслируют различные спортивные соревнования и международные соревнования, где так или иначе проходит реклама пива или пивных брендов, находятся вне закона и могут быть оштрафованы в случае появления такой рекламы во время, в том числе, прямых международных спортивных трансляций. Нам крайне необходимо в короткие сроки урегулировать этот вопрос, чтобы привести его в соответствие с законом», — отметил Левин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил постоянному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко пригласить к обсуждению представителей Минздрава, Федеральной антимонопольной службы, Министерства цифрового развития и Министерства спорта. Между тем представители Минздрава не смогли присутствовать на пленарном заседании. Кроме того, выяснилось, что правительство не представило отзыв на инициативу в целом.

«В связи с непредоставлением отзыва правительством, неприсутствием представителей министерства, которые выступили по данному вопросу с отрицательной позицией… предлагается перенести рассмотрение данного законопроекта на следующую неделю до принятия решения по тем вопросам, которые требуют дополнительного решения», — заявил в ходе обсуждения вопроса Володин.

Решение перенести рассмотрение законопроекта депутаты встретили аплодисментами.

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