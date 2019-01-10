Четверг, 10 Января 2019 года
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Uber может перенести IPO из-за «шатдауна» в США — Bloomberg

Экономика

Сервис планировал разместить акции в первые шесть месяцев 2019 года

Вашингтон, 10 января 2019, 14:11 — REGNUM  В результате приостановки работы («шатдауна») правительства Соединенных Штатов американские сервисы по такси Uber и Lyft могут отложить первичное размещение ценных бумаг на бирже (IPO). Об этом сообщает 10 января Bloomberg.

По сведениям источников агентства, оба сервиса планировали выйти на IPO в первые шесть месяцев 2019 года, однако из-за вынужденного перерыва в работе комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) первичное размещение Uber и Lyft может быть отложено.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство США с 22 декабря находится в кризисе из-за разногласий по бюджету. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен добиться бюджетного финансирования строительства стены на южной границе страны.

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