В США увольнение грозит 56% пожилых людей — СМИ

Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Около 56% жителей США старше 50 лет столкнулись или могут столкнуться с потерей работы по инициативе работодателя, сообщает CBS со ссылкой на исследование ProPublica и Urban Institute.

Главный редактор LinkedIn Дэн Рот в комментарии телеканалу назвал эти цифры «ужасными»:

"Мы знали, что дело плохо, но не понимали, до какой степени. Значит, большинство из нас пострадает от этого в какой-то момент в нашей жизни. Это повлияет на всех, и исследование показывает, что не имеет значения ваш доход, возраст, место жительства, профессиональная сфера. Это касается всех».

Среди причин, по которым пожилые работники становятся «слабым звеном», — как правило, их более высокие (по сравнению с начинающими специалистами) доходы и отсутствие новых навыков. Некоторые работодатели также хотят освободить место для миллениалов, которые теперь составляют большинство рабочей силы.

«Когда вы работаете в компании, это пирамида, вы должны подняться на вершину. Для того, чтобы дать повышение одним людям, вы должны освободить место наверху. И это — пожилые работники. Таким образом, играют много причин: карты розданы не в пользу пожилых работников», — сказал Рот.

Тем не менее, по его мнению, есть ряд преимуществ для найма пожилых работников. Они счастливее, меньше болеют, имеют больше опыта и лучше решают задачи:

«Иметь пожилых работников на рабочем месте — не головная боль; у компании, которая думает о долгосрочной перспективе и о том, как убедиться в своей конкурентоспособности, должно быть больше пожилых работников… Это будет огромная выгода для компании».

Есть несколько вещей, которые Рот рекомендует пожилым работникам сделать для того, чтобы защитить себя, включая поддержание навыков в актуальном состоянии:

«Вы должны постоянно учиться. Я не думаю, что это касается только пожилых людей. Даже в 30 или 40 ты должен получать новые навыки сейчас, если не хочешь внезапно оказаться в отстающих».

Отметим, в США безработица остаётся на минимальных значениях, количество рабочих мест продолжает расти и индексы уверенности потребителей и бизнеса остаются высоки. Однако собственный Центробанк США — Федеральная резервная система — не спешит давать экономике зелёный свет на дальнейший рост в виде дешевых кредитов.