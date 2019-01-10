Новый иск «Нафтогаза» — повод для торга: мнение

Москва, , 13:54 — REGNUM «Нафтогаз» подал новый иск в Стокгольмский арбитражный суд в отношении «Газпрома», на этот раз сумма иска составляет 12 млрд долларов. Именно в такую сумму специалисты украинской компании оценили свою газотранспортную систему, которая, по их мнению, будет простаивать после того как «Газпром» завершит строительство своих проектов и направит газ в Европу в обход Украины, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора информационно-аналитического центра Альпари Анна Кокорева.

Интересен факт, что иск был подан в преддверии трехсторонней встречи представителей России, Еврокомиссии и Украины, входе которой участники планируют обсудить транзит газа в Европу, после завершения строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Встреча запланирована на 21 января 2018 года.

«Таким образом, новый иск для «Нафтогаза» — повод для торга, в компании явно полагают, что «Газпром» будет обеспокоен новой судебной тяжбой и пойдет на уступки. Однако вряд ли это так. Напомню, что российский газовый гигант в марте прошлого года запустил процедуру расторжения контракта с Украиной на поставку и транзит газа. Это говорит о том, что финансовый шантаж со стороны «Нафтагаза» компанию не пугает», — пояснила эксперт.

По её мнению, больше всех уязвима в этой ситуации Украина, потому что Европа заинтересована в российском газе и завершении строительства «Северного потока-2», а на Украине понимают, чем это грозит. Страна лишится существенных доходов от транзита газа. Ведь сейчас через страну проходит порядка 90 млрд кубометров газа в год. После запуска новых газопроводов транзит снизится до 10−15 млрд кубометров газа в год.

«Это понимают и в ЕС, который не хочет брать на содержание Украину. Поэтому задача ЕС и России на предстоящей встрече — найти оптимальное решение, такое которое позволит минимизировать затраты ЕС на поддержку Украины и позволит обеспечить стабильную поставку газа из России», — считает Кокорева.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» готова обсуждать пересмотр или полный отказ от второго транзитного иска к российской государственной корпорации «Газпром» на сумму в $12 млрд в том случае, если с российской компанией будет заключен новый долгосрочный контракт.

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