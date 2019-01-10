Каспийский трубопроводный консорциум увеличил отгрузку нефти на 10,8%

Новороссийск, Краснодарский край, , 13:53 — REGNUM Объём нефти, отгруженной в 2018 году через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в порту Новороссийск, увеличился на 10,8% и достиг 61,1 млн тонн нефти брутто. Показатель стал очередным рекордом, сообщает 10 января пресс-служба предприятия.

Самыми ударными темпами в 2018 году отгрузка осуществлялась в декабре: за этот месяц в танки нефтеналивных судов было перевалено около 6 млн тонн (47,1 млн баррелей) нефти. В декабре минувшего года в рейс от выносных причальных устройств ушло 55 танкеров, таким образом, годовой показатель зафиксирован на отметке 558 судов.

«Из немногим более 61 млн тонн нефти, отгруженных на Морском терминале в 2018 году, 54,3 млн тонн нефти поставили казахстанские грузоотправители, еще 6,8 млн тонн поступило с территории России», — говорится в сообщении.

Самые большие объёмы нефти в трубопроводную систему КТК в прошлом году поступили с месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган — 28,7 млн тонн, 10,3 млн тонн и 13,2 млн тонн нефти соответственно.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестпроектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода, соединяющего месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1511 км.

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