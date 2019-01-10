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Компания Ford пойдет на сокращение сотрудников в ЕС

Экономика

Такая мера принимается с тем, чтобы повысить прибыльность производства

Компания Ford пойдет на сокращение сотрудников в ЕС
Эмблема Ford

Лондон, 10 января 2019, 13:50 — REGNUM  Пойти на сокращение рабочих мест на своих предприятиях в странах Европы планирует автомобильная компания Ford для возвращения прибыльности производства, сообщает британский телеканал Sky News.

Руководство компании намерено пойти на консолидацию штаб-квартир в Великобритании.

«Мы принимаем решительные меры для трансформации бизнеса компании Ford в Европе», — подчеркнул вице-президент компании Стивен Армстронг.

«Мы инвестируем в автомобили, услуги, сегменты и рынки, которые наилучшим образом поддерживают долгосрочную прибыльность бизнеса, увеличивая вложения наших вкладчиков и поставляя нашим клиентам автомобили самого высокого качества», — добавил он.

На предприятиях компании в Соединенном Королевстве, как отметил производитель автомобилей, работает 13 тыс. человек.

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Автопром
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