В Южной Корее обнародовали статистику зарплат в малом и среднем бизнесе

Сеул, , 17:39 — REGNUM В 2017 году среднемесячная заработная плата предприятий малого и среднего бизнеса составила 69% от крупных предприятий, сообщает YTN.

По данным федерации малого и среднего бизнеса Южной Кореи (KBIZ) среднемесячная заработная плата работников в 2017 году составила 3,35 млн вон (~$2 993), в то время как у работников крупных предприятий — 5,14 млн вон (~$4 593).

Уровень заработной платы сотрудников малых и средних предприятий, по сравнению с крупными корпорациями в 2013 году составил 64%, в 2015 — 62%, в 2017 разница немного сократилась.

Однако в производственном секторе среднемесячная зарплата работников составляет 3,35 млн вон (~$2 993), что составляет лишь 56% крупных предприятий.

Известно, что в 2018 году зарплата сотрудников крупных компаний выросла на 9,6%, в то время как заработная плата сотрудников малых предприятий выросла лишь на 4,8%. Согласно другому исследованию от июля 2018 года, заработная плата сотрудников крупных предприятий (более 300 человек) составляла 5,63 млн вон (~$5 тыс), а сотрудников малых предприятий 3,51 млн вон (~$3 140).