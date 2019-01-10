Четверг, 10 Января 2019 года
17:39:16 МСК

В Южной Корее обнародовали статистику зарплат в малом и среднем бизнесе

Экономика

Федерация малого и среднего бизнеса опубликовала новые данные

Сеул, 10 января 2019, 17:39 — REGNUM  В 2017 году среднемесячная заработная плата предприятий малого и среднего бизнеса составила 69% от крупных предприятий, сообщает YTN.

По данным федерации малого и среднего бизнеса Южной Кореи (KBIZ) среднемесячная заработная плата работников в 2017 году составила 3,35 млн вон (~$2 993), в то время как у работников крупных предприятий — 5,14 млн вон (~$4 593).

Уровень заработной платы сотрудников малых и средних предприятий, по сравнению с крупными корпорациями в 2013 году составил 64%, в 2015 — 62%, в 2017 разница немного сократилась.

Однако в производственном секторе среднемесячная зарплата работников составляет 3,35 млн вон (~$2 993), что составляет лишь 56% крупных предприятий.

Известно, что в 2018 году зарплата сотрудников крупных компаний выросла на 9,6%, в то время как заработная плата сотрудников малых предприятий выросла лишь на 4,8%. Согласно другому исследованию от июля 2018 года, заработная плата сотрудников крупных предприятий (более 300 человек) составляла 5,63 млн вон (~$5 тыс), а сотрудников малых предприятий 3,51 млн вон (~$3 140).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Малый бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить