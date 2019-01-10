В Туркестанской области за год планируют сдать 47 многоэтажных домов

Астана, , 13:37 — REGNUM В 2019 году в Туркестанской области Казахстан планируют начать строительство 63 арендных многоэтажных жилых домов, сообщили 10 января в пресс-службе акимата (администрации) области.

Для строительства домов из республиканского бюджета планируется выделить 3,5 млрд тенге ($9,32 млн), из областного бюджета — 7,3 млрд тенге ($19,43 млн). По итогам 2019 года в эксплуатацию планируется сдать 47 домов или 4377 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании по вопросам развития Туркестана поручил оперативно принять меры по застройке города.

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