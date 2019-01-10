Гройсман обещает рост украинского ВВП в 3%

Киев, , 13:29 — REGNUM В 2019 году экономика Украины должна показать рост внутреннего валового продукта (ВВП) более 3%. Об этом 10 января на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«На 1 января 2019 года мы смогли сформировать национальные резервы на более чем 20 млрд долл. Это рекордный показатель за предыдущие пять лет. Понятно, что наша задача остается неизменной — нам надо укреплять национальную экономику, создавать качественные производства, работать над тем, чтобы создавать надлежащие рабочие места для украинцев… Наша задача — чтобы в 2019 году рост национальной экономики составил не меньше 3%. Нам нужно обеспечить финансовую стабильность», — сказал Гройсман.

По его словам, в первоочередном порядке правительство обеспечит финансирование секторов безопасности и обороны.

«У нас есть много задач по укреплению обороны и безопасности страны. Это будет оставаться основным приоритетом, поддерживаться и финансироваться в первоочередном порядке. Мы с 1 января начали процесс монетизации субсидий. Хотим, чтобы люди получили средства, которые им принадлежат, в том числе как награду за энергосбережение, за экономию», — считает Гройсман.

При этом премьер анонсировал «масштабный перерасчет пенсий» накануне президентских выборов.

«Также для нас чрезвычайно важно реинвестировать, отдать людям всё то, что наработает национальная экономика через финансирование медицины, образования, через индексацию пенсий. С 1 января мы приняли решение и 500 тыс. украинских военных пенсионеров получают перерасчет и повышение пенсий более чем на 700 грн. Сейчас мы готовимся к 1 марта, чтобы провести масштабный перерасчет пенсий всем украинским пенсионерам», — добавил Гройсман.

Он также проинформировал, что 2019 год станет рекордным по строительству дорог.

«На 2019 год мы планируем инвестировать в медицину, образование, развивать экономику, развивать энергоэффективность и энергонезависимость нашей страны. Это будет рекордный год строительства украинских дорог… Мы должны формировать план не только на 2019 год. Мы должны планировать свою жизнь как минимум на среднесрочную перспективу. Важно, что президент подписал закон о среднесрочном бюджетном планировании, который даст нам возможность планировать жизнь страны на три года с соответствующими макроэкономическими показателями, проектами, задачами», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января министр финансов Украины Оксана Маркарова в колонке «Мир в 2019» в интернет-издании «Новое время» написала, что в 2019 году ВВП Украины вырастет на 3%, а инфляция замедлится до 5%.

«В 2018‑м бюджет готовился на основании трехлетнего базового макропрогноза. Согласно ему, если продолжим реформы, ВВП вырастет на 3% в 2019‑м, но отметку в 4% преодолеет лишь в 2021‑м. Инфляция замедлится до 5%. Начнут приносить свои плоды медицинская, образовательная и пенсионная реформы, вырастут оборонный и агропромышленный секторы экономики, Украина увеличит объем экспорта», — отметила Маркарова.

Она напомнила, что в 2019 году начинает воплощаться «среднесрочная стратегия управления долгом, в основе которой лежит последовательное снижение долговой нагрузки до 52% ВВП в 2019‑м и до 49% в 2020‑м».

Напомним, 10 января 2019 года, Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году до 2,9%, в 2020 году — до 3,4%. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики». По сравнению с прогнозом, обнародованным в июне 2018 года, прогноз на 2019 году снижен на 1,1 п.п., на 2020 год — на 0,6 п.п. По данным ВБ, рост ВВП Украины в 2018 году составил 3,5%.