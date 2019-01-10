Эмаль, цинк и позолота: в Чувашии изготовят знак материнской славы

Чебоксары, , 13:24 — REGNUM В Чувашии в 2019 году начнут вручать новую государственную награду — знак материнской славы «Анне» (в переводе с чувашского «мать»). На изготовление первой партии из 63 комплектов предусмотрено почти 300 тыс. рублей: знак будет сделан из томпака, эмали и позолоты. Соответствующее извещение о проведении запроса котировок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является администрация главы Чувашии. Начальная стоимость контракта по изготовлению 63 знаков материнской славы определена в размере 295 470 рублей. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете Чувашии. К участию в закупке будут допущены только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, при этом предусматривается возможность одностороннего отказа от исполнения контракта.

«Знак материнской славы Чувашской Республики «Анне» изготавливается из томпака (сплав меди с цинком) с позолотой (покрытием золотом 585 пробы). Размер знака — 36×36 миллиметров», — говорится, в частности, в техническом задании.

«Колодка знака размером 26×19 миллиметров представляет собой стилизованное изображение чувашского национального головного убора замужней женщины (сурпана), покрытого белой эмалью, и наспинного элемента женской чувашской национальной одежды (хӳре) длиной 10 миллиметров, шириной 4 миллиметра, на котором на фоне красной эмали изображены рельефные позолоченные монеты», — отмечается также в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, знаком материнской славы «Анне» будут награждаться матери, проживающие на территории Чувашии, воспитывающие или воспитавшие пять и более детей, — «достойных граждан Российской — Федерации». По официальным данным, в Чувашии проживают «почти 700 семей, имеющих пять и более детей». Ранее заявлялось, что планируется наградить почётным знаком в 2019 году 80 матерей (количество семей, имеющих семерых и более детей), с 2020 года — по 28 матерей ежегодно.

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Напомним, награду матерям вводят почти через три года после урезания социальной поддержки семей. В 2016 году республиканский маткапитал (100 тыс. рублей) и ежемесячное пособие на ребёнка в повышенном размере стали получать только семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Также пересмотрели в сторону оптимизации и компенсацию за посещение детского сада.

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