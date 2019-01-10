В Таджикистане вырос ВВП на душу населения

Душанбе, , 13:24 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Таджикистана по предварительным итогам 2018 года составил 68 млрд 844 млн сомони ($7,3 млрд), пишет «ТаджикТА» со ссылкой на данные госстатагенства.

С учетом численности населения страны, которая на начало 2019 года достигла 9,1 млн человек, ВВП на душу населения составляет 7 тыс. 565 сомони ($803). Таким образом, за год.

По итогам 2017 года этот показатель был равен 6 тыс. 840 сомони ($726,1), ВВП страны составлял 61 млрд 93 млн 600 тыс. сомони ($6,5 млн). Таким образом, рост валового внутреннего продукта на одного таджикистанца в 2018 году составил 725 сомони ($76, 9).