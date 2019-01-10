Полностью выходить из долларов ЦБ РФ невыгодно – эксперт

Москва, , 13:23 — REGNUM Перевод золотовалютных резервов Банка России из доллара США в евро, юани и йены является очевидным следствием геополитической обстановки, заявила корреспонденту ИА REGNUM к. э. н, доцент кафедры Финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Владислава Полетаева.

«В частности, санкций США, наложенных на ряд российских компаний и физических лиц. На этом фоне Банк Росси наращивает объёмы вложений в другие ключевые валюты — евро, йену, юань, а также золото», — отметила эксперт.

Банк России реализует ценные бумаги США и размещает ресурсы на депозитах и коррсчётах в других национальных Центральных банках, а также международных финансово-кредитных организациях — МВФ, БМР и т.д. По состоянию на середину 2018 года только 21,9% золотовалютных резервов ЦБ РФ было вложено в долларовые активы. Для сравнения, в евро — 32%.

«Очевидно, в случае введения новых санкций США доля активов в долларах США будет сокращаться. При этом полностью из долларов Россия, скорее всего, не выйдет. Несмотря на все кризисы, экономика США продолжает иметь мировое влияние, и значительная часть экспортно-импортных расчетов продолжает осуществляться Россией в долларах США. Поэтому полностью выходить из долларов ЦБ РФ и самому невыгодно», — высказала свое мнение Полетаева.

Как сообщало ИА REGNUM, доля американского доллара в российских золотовалютных резервах снижена Банком России до исторического минимума в 21,9%.

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