В Таджикистане опять хотят поменять госномера автомобилей

Душанбе, , 13:22 — REGNUM В Таджикистане необходимо ввести обращение государственные автомобильные регистрационные номера нового образца, считают в управлении государственной автоинспекции Таджикистана. Соответствующее обращение направлено в Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции.

Такая мера, считают в УГАИ, необходима из-за нехватки четырехзначных номеров типа «1А», которые выдаются сейчас. Отдельно подчеркивается, что в случае введения новых трехзначных государственных регистрационных номеров для транспортных средств типа «1А/1», нынешние номера отменены не будут.

Отметим, что за годы независимости в Таджикистане уже трижды меняли автомобильные госномера: в 1996, в 2009 и 2014 годах.

Какая организация займется производством новых номеров для автомобилей не сообщается.