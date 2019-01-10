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В Таджикистане опять хотят поменять госномера автомобилей

Экономика

Старых уже не хватает

Душанбе, 10 января 2019, 13:22 — REGNUM  В Таджикистане необходимо ввести обращение государственные автомобильные регистрационные номера нового образца, считают в управлении государственной автоинспекции Таджикистана. Соответствующее обращение направлено в Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции.

Такая мера, считают в УГАИ, необходима из-за нехватки четырехзначных номеров типа «1А», которые выдаются сейчас. Отдельно подчеркивается, что в случае введения новых трехзначных государственных регистрационных номеров для транспортных средств типа «1А/1», нынешние номера отменены не будут.

Отметим, что за годы независимости в Таджикистане уже трижды меняли автомобильные госномера: в 1996, в 2009 и 2014 годах.

Какая организация займется производством новых номеров для автомобилей не сообщается.

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Экономика Таджикистана
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