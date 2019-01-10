Псков станет «умным городом»

Псков, , 13:11 — REGNUM В 2019 году в Пскове начнут внедрять систему «Умный город», которая реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Его разработкой занимался региональный комитет по ЖКХ.

Как отметил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, внедрение этого проекта позволит создать единую сеть общественного транспорта.

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«В Пскове будет разработана единая платформа обращений граждан, а также сервис по предложению развития городской среды, создана платформа контроля качества оказываемых услуг в сфере ЖКХ, внедрение дистанционных приборов учёта», — приводит ТАСС слова Матвеева.

Пилотные территории, которые включат в себя комплекс цифровых решений, планируется создать в трёх муниципальных образованиях: в Пскове, Великих Луках и в Острове.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года к проекту «Умный город» присоединились ещё 12 городов России. Желание участвовать в проекте и получить статус пилотной территории выразили 37 городов из 33 регионов страны. Заявки 25 муниципалитетов получили одобрение.

Напомним, умный город — это обеспечение современного качества жизни за счёт применения инновационных технологий, которые предусматривают экономичное и экологичное использование городских систем жизнедеятельности.

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