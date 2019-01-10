Прямые расчеты с потребителями тепла в Петербурге подняли процент оплаты

Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Переход на прямые расчеты с гражданами за поставленную тепловую энергию резко увеличил процент оплаты, поэтому практика заключения прямых договоров с потребителями, минуя управляющие компании, будет продолжена. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 января в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» — основного поставщика тепла в Петербурге.

Напомним, о начале процесса заключения прямых договоров было объявлено на исходе зимы 2018 года. Главным мотивом этой работы стало стремление исключить случаи нецелевого использования денежных средств граждан частными управляющими компаниями — а попросту говоря, неплатежей и воровства.

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С февраля по декабрь прошлого года на прямые расчеты с гражданами ГУП «ТЭК СПб» перевело 213 многоквартирных домов (20 614 квартир). «Процент оплаты по многоквартирным домам после перехода на прямые платежи вырос с 10−17% до 60−80%. Данная работа продолжится и в 2019 году», — отметили энергетики.

Переход на прямые расчеты, в том числе, позволил получить денежные средства от тех компаний, которые ранее не хотели добровольно оплачивать потребленную тепловую энергию. В целом по итогам 2018 года процент собираемости денежных средств у ГУП «ТЭК СПб» превысил показатель 2017 года и составил 102,05%.

Однако частные управляющие компании, в отличие от городских Жилкомсервисов, ТСЖ и ЖСК, в 2018 году нарастили объем просроченной задолженности. Сохраняются большие проблемы и с оплатой за тепловую энергию, потребленную структурами Минобороны России.

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«По организациям, подведомственным МО РФ, денежные средства перечисляются в адрес ГУП «ТЭК СПб» не в полном объеме, что приводит к наращиванию задолженности по объектам МО РФ», — констатировали в энергокомпании.

Для решения этой проблемы и снижения задолженности ГУП «ТЭК СПб» также перешло на прямые договоры с жильцами многоквартирных домов, подведомственных Министерству обороны, а именно, подконтрольной ему компании ООО «ГУЖФ».

В целом со стороны ГУП на нерадивых абонентов за 2018 было подано 1864 исковых заявления на взыскание задолженности за тепловую энергию на сумму 2,6 млрд рублей. Удалось взыскать немногим более 1,6 млрд рублей.

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