За год транзит сжиженного газа через Украину упал на 23%

Киев, , 13:03 — REGNUM В 2018 году объём транзита сжиженного газа (СУГ) через Украину составил 1 млн 124,3 тыс. тонн, что на 23% меньше, чем в 2017 году, сообщило 10 января издание Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы «А-95».

Сокращение транзита вызвано снижением на 50% поставок газа из Казахстана до 369,3 тыс. тонн.

В то же время транзит российского сжиженного газа через Украину вырос на 12,6% до 732,6 тыс. тонн. Большая часть российского СУГ идёт в Польшу, а также в Венгрию и Молдавию.

Напомним, в 2018 году объёмы транзита нефтепродуктов по украинским железным дорогам сократился в 3,5 раза из-за прекращения белорусского транзита.

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