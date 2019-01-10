Губернатор Ивановской области уехал в Турцию за инвесторами

Иваново, , 12:51 — REGNUM Инвестиционный потенциал Ивановской области представили в Турции, где находится с визитом делегация региона во главе с губернатором Станиславом Воскресенским, сообщила 10 января пресс-служба областного правительства. Помимо губернатора, в состав делегации вошли зампред правительства Людмила Дмитриева, представители экономического блока правительства Ивановской области и институтов развития, руководители крупнейших текстильных предприятий и высших учебных заведений региона.

Визит, как сообщила пресс-служба, организован «в целях развития и расширения двустороннего сотрудничества Ивановской области и Турецкой Республики в сфере текстильной промышленности, привлечения инвесторов, установления межрегионального сотрудничества». В рамках визита деленация уже побывала на предприятиях компаний Migiboy Tekstil и Toraman Textile Company, специализирующихся на производстве пряжи и ткани, провела переговоры с руководством этих предприятий. На встрече с руководством компании Iskur group, которая производит пряжу, все виды трикотажных, тканых полотен и денима, обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества в текстильной отрасли.

«Основная задача рабочей поездки — привлечение инвестиций в Ивановскую область. Причем речь идет не о прямой конкуренции турецких компаний и наших текстильных предприятий, а о привлечении инвесторов в другие подотрасли легкой промышленности и развитии этих подотраслей на территории Ивановской области», — прокомментировала директор областного департамента экономического развития и торговли Людмила Бадак.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года стало известно, что реализация широко анонсированного проекта по строительству комбината синтетического волокна перенесена из Ивановской области в Башкирию. Представители инвестора в числе причин отказа от работы в Ивановской области назвали отсутствие интереса со стороны региональных властей.

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