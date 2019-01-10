Пенсии в Чувашии выросли у 78% пенсионеров

Чебоксары, , 12:50 — REGNUM В Чувашии с 1 января 2019 года средний размер страховой пенсии возрос на 1 тыс. рублей и составил 13,8 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ПФР. Повышение коснулось пенсий неработающих пенсионеров.

Согласно федеральному закону, с 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 7,05%. Одновременно дополнительную прибавку в размере 25% от фиксированной выплаты получили неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности и имеющие стаж работы в сельскохозяйственном производстве 30 лет и более.

По данным регионального отделения ПФР, в «результате всех повышений средний размер страховой пенсии в Чувашии увеличился на 1018 рублей и составил 13,8 тыс. рублей».

К примеру, у неработающих получателей страховой пенсии по инвалидности повышение составило 644,16 рублей и достигло 9781,16 рубля. Если страховая пенсия по старости составляла 14 414 рублей, то с начала года она выросла на 1016,19 рублей — до 15 430,19 рублей. Размер сельской прибавки составляет 1333,55 рублей (25% от размера фиксированной выплаты 5334,19 рублей), инвалидам III группы — половину от этой суммы (666,77 рублей).

В целом пенсии повысились у 270 тыс. неработающих пенсионеров в Чувашии, или 78% получателей страховых пенсий. Дополнительные расходы на индексацию страховых пенсий и установление повышения селянам в республике составят 3,3 млрд. рублей.

Отметим, что, по последним данным Росстата (за январь — сентябрь 2018 года), средний размер назначенных пенсий в Поволжье составил 12 785 рублей (в России — 13 383 рблей). Самая высокая пенсия отмечена в Прикамье — 13 336 рублей, минимальная — в Марий Эл (11 919 рублей). В Чувашии средний размер пенсии составил за указанный период 12 273 рубля. Ниже, чем в Чувашии, средняя пенсия была в четырёх регионах округа.