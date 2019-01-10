Свердловского депутата-банкрота Гаффнера ждёт новый суд

Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM В Екатеринбурге арбитражный суд повторно рассмотрит дело о долгах депутата свердловского Заксобрания Ильи Гаффнера. Такое решение принял Арбитражный суд Уральского округа.

«Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение», — говорится в карточке дела на сайте арбитража.

Оспариваемое определение свердловский суд вынес 28 мая. Согласно ему, процедура реализации имущества Гаффнера завершена и он освобождён от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

«Российский сельскохозяйственный банк», который является по этому делу заявителем, обжаловал данное определение. И 9 января 2019 года ему удалось добиться его отмены. Теперь дело будет рассмотрено снова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илья Гаффнер был признан банкротом летом 2016 года. Впрочем, в сентябре того же года это не помешало ему снова стать депутатом Заксобрания. Он был избран по одному из одномандатных округов.

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