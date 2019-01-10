Четверг, 10 Января 2019 года
12:43:31 МСК

Свердловского депутата-банкрота Гаффнера ждёт новый суд

Экономика

Определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменено

Екатеринбург, 10 января 2019, 12:43 — REGNUM  В Екатеринбурге арбитражный суд повторно рассмотрит дело о долгах депутата свердловского Заксобрания Ильи Гаффнера. Такое решение принял Арбитражный суд Уральского округа.

«Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение», — говорится в карточке дела на сайте арбитража.

Оспариваемое определение свердловский суд вынес 28 мая. Согласно ему, процедура реализации имущества Гаффнера завершена и он освобождён от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

«Российский сельскохозяйственный банк», который является по этому делу заявителем, обжаловал данное определение. И 9 января 2019 года ему удалось добиться его отмены. Теперь дело будет рассмотрено снова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илья Гаффнер был признан банкротом летом 2016 года. Впрочем, в сентябре того же года это не помешало ему снова стать депутатом Заксобрания. Он был избран по одному из одномандатных округов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале депутат-банкрот Гаффнер отбился от кредиторов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банкротство физических лиц
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить