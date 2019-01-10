В России могут начать страховать вклады в драгметаллах

Москва, , 12:40 — REGNUM В России намерены создать благоприятные условия для граждан постепенно уйти от валютных вкладов и начать активнее инвестировать средства в драгоценные металлы. Этому будет способствовать система страхования, которую предложено распространить и вклады на обезличенных металлических счетах (ОМС) граждан в банках.

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Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), слова которого приводит газета «Известия», соответствующий законопроект появится уже в феврале 2019 года. После его принятия клиенты банков смогут рассчитывать на страховые выплаты по своим счетам в случае отзыва лицензии у кредитных организаций. С рекомендацией подготовить такой документ ранее выступил Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации.

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Добавим, что, по оценкам экспертов, на сегодняшний день вкладчики держат на металлических счетах 150 млрд рублей, в то время как на валютных объём средств составляет 3 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, только в 2017 году объём валютных вкладов россиян сократился на $6,4 млрд. А вот депозиты в рублях, напротив, выросли на 1 трлн рублей. Уже менее чем через полгода объём вкладов населения в российских банках достиг 26,7 трлн рублей, из них 21,2 трлн пришлось на рублёвые вклады, а 5,5 трлн — на валютные, доля которых сократилась с 28,4% до 20,6%. Таковы данные на 1 июня 2018 года.