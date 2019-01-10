Четверг, 10 Января 2019 года
15:35:05 МСК

Samsung купит израильский стартап за 150 миллионов долларов

Экономика

Корейская компания заинтересована в технологиях улучшения камер на мобильных устройствах

Иерусалим, 10 января 2019, 15:34 — REGNUM  Корейская компания Samsung проводит переговоры с руководством израильского стартапа Corephotonics. Как сообщило израильское бизнес-издание Globes, технологический гигант планирует приобрести израильскую фирму за $150−160 миллионов.

Компания Corephotonics занимается разработкой технологий для камер мобильных устройств. Кроме того, стартап планирует расширение своей деятельности в сфере систем транспорта и безопасности.

Стоит отметить, что за шесть лет своего существования стартап привлек более $50 млн, что, по мнению экспертов, является многообещающим показателем. Основными инвесторами компании выступают Samsung Ventures, а также ряд производителей смартфонов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить