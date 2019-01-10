Samsung купит израильский стартап за 150 миллионов долларов

Иерусалим, , 15:34 — REGNUM Корейская компания Samsung проводит переговоры с руководством израильского стартапа Corephotonics. Как сообщило израильское бизнес-издание Globes, технологический гигант планирует приобрести израильскую фирму за $150−160 миллионов.

Компания Corephotonics занимается разработкой технологий для камер мобильных устройств. Кроме того, стартап планирует расширение своей деятельности в сфере систем транспорта и безопасности.

Стоит отметить, что за шесть лет своего существования стартап привлек более $50 млн, что, по мнению экспертов, является многообещающим показателем. Основными инвесторами компании выступают Samsung Ventures, а также ряд производителей смартфонов.