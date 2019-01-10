ФРС может приостановить повышение процентных ставок

Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Представители Федеральной резервной системы США отметили необходимость паузы в повышении процентных ставок из-за опасений, что замедление мирового экономического роста и неустойчивость финансовых рынков могут негативно отразиться на экономике страны. Об этом сообщает Reuters.

Четверо из 12 президентов региональных Федеральных резервных банков заявили, что хотят более четко представлять себе состояние экономики. Из опубликованного 9 января протокола декабрьского заседания банковского агентства следует, что их точку зрения разделяют и другие чиновники.

Риски со стороны рынков и из-за границы делают «подходящие масштабы и сроки дальнейшего ужесточения политики менее понятными, чем прежде», говорится в документе.

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