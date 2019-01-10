Сахар в Ростовской области почти за год подорожал более чем на 30%

Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Ростовской области некоторые продовольственные товары в период с января по ноябрь 2018 года значительно выросли в цене. Как следует из доклада о социально-экономической ситуации в Ростовской области по итогам 11 месяцев 2018 года, опубликованного на сайте регионального правительства, сообщает ИА REGNUM.

Так, согласно данным, цены на продовольственные товары за указанный период выросли на 3,2%. В четвёрке лидеров по росту цен — сахар (прибавка 30,1%), яйца (плюс 12,2%), хлеб и хлебобулочные изделия (прибавка 9,4%) и мясопродукты (плюс 5,5%). В правительстве считают, что незначительно (на 2,7%) подорожал сыр. Овощи и фрукты выросли в цене на 1,7%, рыбопродукты — на 1,6%.

Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 3%. В тройку лидеров вошли пиломатериалы (на 22,7%), бензин автомобильный (на 10,7%) и строительные материалы (на 6,1%).

Цены на жилищные услуги выросли за анализируемый период на 11,2%, экскурсионные услуги подорожали на 10,7%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 8,6%. Также услуги страхования обходятся теперь на 6,1% дороже, стоимость образования выше на 5,8%, медицинских услуг — на 4,9%, связи — на 4,8%.