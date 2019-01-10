Железнодорожники требуют 180 млн от правительства Воронежской области

Воронеж, , 12:16 — REGNUM Кассационную жалобу на ранее вынесенное решение 19-й арбитражного апелляционного суда об отказе удовлетворить иск о взыскании 178,3 млрд рублей с бюджета Воронежской области направила в арбитраж пригородная пассажирская компания (ППК) «Черноземье», являющаяся структурой ОАО «РЖД», следует из материалов суда.

Пока жалоба, направленная 29 декабря 2018 года, не принята к производству. Известно, что она касается решения 19-го арбитражного апелляционного суда, вынесенного в начале ноября 2018 года, об отказе во взыскании из бюджета Воронежской области 178,3 млн рублей убытков за 2011 год. До этого удовлетворить иск железнодорожников отказался Воронежский арбитражный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ППК пытаются через суды взыскать с регионов средства, которые они якобы недополучили в качестве компенсации за обслуживание льготных пассажиров пригородных поездов. Региональные бюджеты субсидировали разницу между установленными тарифами и реальной стоимостью перевозок, но в ряде регионов, в том числе и в Воронежской области, суммы, выставленные железнодорожниками посчитали завышенными и непрозрачными. Иски ППК направляли не только к Воронежской области, но и, например, к властям Тульской и Орловской областей, в этих случаях суды также становились на сторону регионов.

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В 2014 — 2015 годах отказ заплатить требуемую сумму привел к массовой отмене пригородного железнодорожного транспорта. Так, в декабре 2014 года в Воронежской области действовали 119 электричек, а уже в начале января 2015-го железнодорожники отменили более 30 поездов. Такая ситуация складывалась фактически по всей России до того момента, пока президент Владимир Путин потребовал от ППК восстановить все пригородные маршруты.

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