Неизбежное следствие экономических процессов: о переводе резервов ЦБ в юани

Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Перевод резервов ЦБ в юани вместо долларов может не принести ни значительного дохода, ни заметных убытков, но этот перевод естественен в рамках общих экономических отношений России со странами Запада и Востока, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 10 января, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя данные Центробанка о валютных резервах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ЦБ рассказали, что в период с июля 2017 по июль 2018 года регулятор сократил долю резервов в долларах с 46,3% до 21,9% и нарастил долю резервов в евро с 25,1% до 32%, в юанях — с 0,1% до 14,7%. В отчетный период доходность вложений в юань составила 3,2% годовых, доходность доллара — 0,35% годовых.

Есть общий вектор сокращения наших экономических отношений с западными странами и развития отношений со странами Востока. В рамках этого вектора перевод резервов из долларов в юани вполне логичен. И он означает, что государство не ожидает снятия санкций и восстановления отношений в ближайшей перспективе.

Не думаю, что перевод средств в юани приносит значительный доход или убытки. Скорее это неизбежное следствие общих экономических процессов.

Данные о доходности юаня стоит воспринимать осторожно. Их экономика по-прежнему остается информационно непрозрачной, с ней связаны серьезные риски. В последние десятилетия они обеспечивали экономический рост дешевой рабочей силой. Но как они будут управлять экономикой, когда эта ситуация кончится, никто не знает, — отметил Юрий Ичкитидзе.