Фондовый рынок Южной Кореи падает из-за негативных явлений в экономике

Сеул, , 16:34 — REGNUM Негативные явления в экономике оказывают существенное влияние на фондовый рынок Республики Корея, и даже хорошие результаты отдельных компаний и отраслей не могут изменить общий отрицательный тренд. К такому выводу пришли эксперты Банка Кореи, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В октябре биржевой индекс KOSPI испытал резкое падение и в последние недели колеблется в районе отметки в 2000 пунктов, что соответствует уровню начала 2016 года и на 19% ниже, чем в начале 2018 года. При этом индекс демонстрирует высокую волатильность, остро реагируя на любые негативные новости — падение промышленного производства, повышение ключевой ставки центрального банка, рост задолженности домохозяйств и т.д., — фактически игнорируя позитивные сигналы, например, снижение налогов. Тревогу вызывает и отток капитала иностранных инвесторов, которые озабочены возможным началом полномасштабного экономического кризиса в Республике Корея в ближайшей перспективе. Центральный банк намерен выработать меры по стабилизации фондового рынка и экономики в целом, подчеркивается в докладе.

Неудачная экономическая политика действующего правительства уже привела к снижению рейтинга президента Мун Чжэ Ина с 77% в сентябре до 44% в январе 2019 года.