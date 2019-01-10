В 2018 году товарооборот России и Китая превысил рекордные $100 млрд

Пекин, , 12:08 — REGNUM Товарооборот России и Китая в 2018 году побил исторический рекорд. При этом отметка в $100 млрд была преодолена уже к середине декабря. Об сегодня, 10 января, в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

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Товарооборот России с Китаем растет и будет расти — эксперт

По его словам, такой прогресс объясняется прежде всего оптимизацией структуры двустороннего товарооборота. Фэн отметил, что Россия занимает первое место среди основных торговых партнеров Китая по динамике роста товарооборота, пишет агентство экономической информации «Прайм». Он добавил, что китайская сторона готова и дальше прилагать усилия для дальнейшего развития китайско-российских отношений.

Напомним, ранее о том, что уже к концу 2018 года Россия выйдет на рекордный уровень товарооборота с Китаем в $100 млрд, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2018 года товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Общий объём торговли между двумя странами составил $77,15 млрд. При этом экспорт КНР за отчётный период в Россию вырос на 12,7% ($35,2 млрд), а импорт из РФ — на 39,2% ($41,9 млрд).