Цены на нефть корректируются

Москва, , 12:06 — REGNUM Нефть марки Brent корректируется после роста в 4% на заявлениях саудовского министра энергетики Халида аль-Фалиха о сокращении добычи до 10,2 млн баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков.

Продемонстрировав решительность в поддержании баланса спроса и предложения, Саудовская Аравия пошла дальше договоренностей ОПЕК+ о снижении уровня добычи к октябрьским значениям 2018 года, что положительно было воспринято рынком. Однако для дальнейшего роста котировок нефти рынок будет ожидать конкретных действий со стороны других участников соглашения.

«Дополнительным фактором поддержки нефтяных цен выступило сокращение недельных запасов на американском рынке на 1,7 млн баррелей до 439,7 млн, а также увеличение спроса на 0,7 млн баррелей. В целом цены на нефть стабилизируются около отметки в $60−60,50 за баррель Brent», — отметил эксперт.

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