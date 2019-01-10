Версия: РФ рискует, переводя свои валютные резервы в японские иены

Москва, , 11:58 — REGNUM Российские вложения в юань оказались оправданными и принесли прибыль, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что РФ переводит свои валютные резервы в юани, евро и иены, постепенно отказываясь от доллара.

«Вывод в евро — это понятная и разумная вещь, хотя сейчас евро может начать слабеть по отношению к доллару, но, несмотря на четырёхкратное повышение ставки ФРС США, евро тем не менее по отношению к доллару пока не ослабел, — сказал Делягин. — Что касается вывода средств в юань, то юань хотя и не является свободно конвертируемой валютой, но на протяжении 2018 года укреплялся по отношению доллару. То есть наши вложения в юань уже принесли прибыль. Коммерчески это оправдано. Однако вложения в иену меня немного пугают, потому что японцы склонны к периодической девальвации иены для поддержания своей экономики. Так что это вещь болезненная».

Вместе с тем Делягин подчеркнул, что традиционно вложения РФ в иену очень маленькие.

«Скажем, бюджетные резервы Минфина раньше вкладывались в пропорции 45% в доллар, 45% в евро, 9% в английский фунт (что, на мой взгляд, является глупостью) и один процент в иену, — добавил Делягин. — В сегодняшних условиях, когда Англию ждёт Брексит, вложения в иену уж точно разумнее, чем в британский фунт. Я бы, конечно, рассмотрел в качестве валюты вложения ещё и швейцарский франк».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, перевод российских резервов из доллара в евро, юани и иены за II квартал минувшего года составил 100 млрд долларов. Также отметим, что, согласно сообщению РБК, часть средств, которые ЦБ перевел в евровалюту, могла быть размещена в гособлигациях Франции: в географическом разрезе доля вложений, приходящихся на Францию, выросла с 12 до 15,5%. Доля Германии сократилась с 12,9 до 12,7%.

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