Четверг, 10 Января 2019 года
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Компания LG Chem инвестирует средства в китайские заводы — СМИ

Экономика

К 2020 году компания планирует вложить $535 тыс

Сеул, 10 января 2019, 11:52 — REGNUM  Представители крупнейшей химической компании Южной Кореи LG Chem сообщили, что инвестируют 1,2 трлн вон (~$1,07 млрд) в расширение китайского завода по производству аккумуляторов в г. Нанкин, сообщает YTN.

Кроме этого, к 2020 году компания планирует инвестировать 600 млн вон (~$535 тыс) в завод по изготовлению аккумуляторов для электромобилей, расположенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Данные вложения направлены на удовлетворение быстрого роста спроса на аккумуляторы для электровелосипедов, электроинструментов, а также на цилиндрические аккумуляторы для беспроводных пылесосов.

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