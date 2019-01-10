Компания LG Chem инвестирует средства в китайские заводы — СМИ

Сеул, , 11:52 — REGNUM Представители крупнейшей химической компании Южной Кореи LG Chem сообщили, что инвестируют 1,2 трлн вон (~$1,07 млрд) в расширение китайского завода по производству аккумуляторов в г. Нанкин, сообщает YTN.

Кроме этого, к 2020 году компания планирует инвестировать 600 млн вон (~$535 тыс) в завод по изготовлению аккумуляторов для электромобилей, расположенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Данные вложения направлены на удовлетворение быстрого роста спроса на аккумуляторы для электровелосипедов, электроинструментов, а также на цилиндрические аккумуляторы для беспроводных пылесосов.