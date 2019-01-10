Экономист Михаил Делягин: доллар США стал токсичной валютой

Москва, , 12:01 — REGNUM Выход РФ из доллара вызван объективной необходимостью, убеждён директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что доллар утратил первенство в российских золотовалютных резервах.

«Прежде всего этот выход из доллара произошёл весной — в апреле и в мае, и резервы были снижены до 14,8 млрд долларов и дальше не снижались, — сказал Делягин. — То есть это некоторый уровень, необходимый для поддержания технического взаимодействия. То есть если будет нужно нарастить резервы именно в госбумагах США, то это можно сделать без проблем, пользуясь имеющейся инфраструктурой. Я считаю это неправильным, но я понимаю эту логику. Она техническая, бухгалтерская, а не стратегическая».

При этом экономист подчеркнул, что выход из доллара был вызван объективной необходимостью.

«Доллар стал токсичной валютой, — убеждён экономист. — С сугубо экономической точки зрения, он остаётся мировой резервной валютой — и самой надёжной валютой. То есть если некий условный гражданин хочет надёжно хранить деньги, то самое надёжное для него — это доллар. Но для государств ситуация другая, потому что экономическая надёжность доллара полностью обесценивается его политическая проблемностью. В ситуации, когда США могут в любой момент заморозить чужие международные резервы, доллар стал токсичным именно по политическим причинам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доля американского доллара в российских золотовалютных резервах снижена Банком России до исторического минимума в 21,9%.

Резервы России в других валютах, напротив, выросли. Так, в евро они составляют $147 млрд (рост с $102 млрд, + $44 млрд), в юанях — $67 млрд (рост с $23 млрд, + $44 млрд) и в японских иенах — $20,6 млрд (с нуля).