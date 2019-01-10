Правильно ли поступает РФ, отказываясь от доллара в пользу юаня?

Москва, , 12:09 — REGNUM Избавляясь от американских ценных бумаг, Центральный банк РФ действует не только из экономических соображений, но и из политических, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 10 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2018 году свыше 100 млрд долларов золотовалютных резервов были переведены в другие валюты — юани, евро и йены.

«Я думаю, что такая диверсификация, которую на протяжении последнего года предпринял ЦБ, вызвана не только экономическими соображениями, но и политическими, потому что мы сейчас сталкиваемся с тем, что США злоупотребляют санкционной политикой, угрозами введения санкций, и среди этих гипотетических угроз не исключены и шаги, которые бы вообще затруднили проведение расчётов через доллары, — сказал экономист. — В связи с этим ЦБ и снижает долю долларовых резервов в своей корзине. Что касается чисто экономических соображений, то я не думаю, что корзина из японской йены, китайского юаня или евро будет много хуже, чем долларовые резервы».

По словам Колганова, все эти три валюты обладают достаточно устойчивой тенденцией к росту по отношению к рублю.

«Конечно, нельзя исключать и девальвацию юаня по соображениям наращивания экспортных позиций Китая в условиях замедления темпов роста мировой экономики, но тем не менее это надёжные валюты, и использование юаня в международных расчётах постепенно увеличивается, в том числе и в обороте с Россией, — уточнил экономист. — Но я не вижу здесь очень больших рисков в том, что мы снижаем удельный вес доллара. Мы от него пока полностью не отказываемся. Многие наши партнёры ведут расчёты в долларах, и нам без наличия долларовых позиций будет сложно осуществлять международные расчёты, но тем не менее те риски, которые с ним связаны, вынуждают нас снижать его удельный вес».

Напомним, по информации РБК, доля американского доллара в российских золотовалютных резервах снижена Банком России до исторического минимума в 21,9%. Предыдущий уровень составлял 43,7% — это было в конце марта 2018 г.