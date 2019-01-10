Взаимовыгодная сделка: о региональной авиакомпании Сбербанка и Utair

Москва, , 11:36 — REGNUM Проект создания Сбербанком и ВТБ региональной авиакомпании на базе Utair может принести выгоды обеим сторонам: авиакомпания избавится от части финансового давления, а госбанки выполнят поставленную перед ними задачу малой кровью, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 10 января, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя сообщения о возможном сотрудничестве госбанков и Utair.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Сбербанк и ВТБ могут привлечь Utair к выполнению поставленной перед ними задачи по созданию авиакомпании для региональных перевозок. Долг компании перед Сбербанком может быть «конвертирован» в акции, либо Utair и госбанки подпишут соглашение о перевозках.

Работа региональной авиакомпании — деятельность в современной России по определению убыточная. Примеров было уже немало.

Вместе с тем очевидно, что создавать такую компанию с нуля — это еще сложнее и еще затратнее. Если Сбербанк и ВТБ хотят выполнить полученное ими поручение по созданию такой авиакомпании, то Utair — это лучший выбор. У них развитая сеть, есть опыт работы в малых городах, особенно в Западной Сибири. Если стороны сумеют договориться, то лучше Utair эту задачу не выполнит никто.

Для самой авиакомпании, если Сбербанк как основной кредитор предложит приемлемые для акционеров условия, это тоже будет хорошим вариантом. Прежде всего потому, что будет заметно ослаблена финансовая нагрузка, — отметил Борис Рыбак.