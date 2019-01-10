Ростовские власти хотят взыскать с перевозчиков почти 1,4 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM Ростовские власти планируют взыскать с городских перевозчиков почти 1,4 млн рублей. Это следует из картотеки арбитражных дел. Арбитражный суд зарегистрировал 15 исков от городского департамента транспорта к операторам общественного транспорта.

Так, например, с ООО «Авто-Лидер» чиновники планируют взыскать 3 тыс. рублей штрафа за неисполнение условий муниципальных контрактов от 8 октября 2018 года. Более весомые суммы могут заплатить транспортны компании «Легионавтотранс», «Ростовпассажиртранс» и «Ипопат-Юг» — 388 тыс. рублей, 241 тыс. рублей и 233 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Ростове-на-Дону произошла оптимизация транспортной сферы города-миллионника. Но власти к новшеству оказались абсолютно не готовы, как и пассажиры. По имеющейся информации, перевозчики выпускали недостаточное количество транспорта. Причиной этому стала якобы нехватка водителей.

Дошло до того, что провал транспортной реформы признали в региональном правительстве и должностей лишились заместитель донского губернатора Владимир Крупин, а также заместитель сити-менеджера Евгений Лебедев.

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Наряду с информацией о взыскании штрафов с перевозчиков, компания АТП-3 прекратила попытки вернуться на маршруты № 94 и № 96. Перевозчик отозвал иск к УФАС, поданный после выигрыша маршрутов ижевской компанией «Ипопат-Юг». Напомним, истец посчитал, что компания не имела местной лицензии, в связи с чем у неё нет права осуществлять регулярные перевозки в любом регионе.

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