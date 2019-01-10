В Тюменской области за присвоение 17 млн рублей осуждён директор стройфирмы

Тюмень, , 11:17 — REGNUM В Тюмени к 6,5 годам заключения приговорён бывший генеральный директор ЗАО «Тюменский строитель» за злоупотребления со средствами дольщиков. Он присвоил свыше 16,9 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Судом и следствием установлено, что с сентября 2012 по октябрь 2013 годов генеральный директор ЗАО «Тюменский строитель» заключил с гражданами и организациями договоры участия в долевом строительстве жилого дома ГП-8, расположенного в районе улиц Тихая-Просторная в городе Тюмени. Сумма общего сбора составила свыше 219 млн рублей. Часть денежных средств дольщиков была потрачена на цели, не связанные со строительством дома. Кроме того, руководитель стройфирмы присвоил свыше 16,9 млн рублей.

Бесконтрольное изъятие денежных средств участников долевого строительства «заморозило» строительство жилого дома и повлекло банкротство фирмы. Здание достраивалось позже благодаря вмешательству в ситуацию правительства Тюменской области.

Также ЗАО «Тюменский строитель» задолжало в 2012—2014 годах отчисления налога на доходы физических лиц в сумме свыше 6 млн рублей. А ЗАО «Стройимпульс» под его же руководством — более 10,6 млн рублей.

Обвиняемый признан судом виновным по ч.2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), ч.4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»), ч.1 ст.199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента») и ч.1 ст.199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов»).

Суд назначил бывшему генеральному директору ЗАО «Тюменский строитель» 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Удовлетворён иск налоговой инспекции о взыскании с него более шести миллионов рублей неуплаченных налогов. У осуждённого под арестом находится земельный участок, семь транспортных средств, два нежилых строения до обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.