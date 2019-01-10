Новая система обращения с ТКО: в Твери разбираются с «мусорным коллапсом»

Тверь, , 12:20 — REGNUM Проблемы с вывозом мусора на территории Твери, которые возникли в первые дни января, связаны с процессом замены контейнеров на контейнерных площадках.

По информации ООО «Тверьспецавтохозяйство» — единого регионального оператора по обращению с отходами на территории всей Тверской области, прежние поставщики услуг изъяли контейнеры с площадок, при этом оставив мусор, новые же контейнеры установить просто не успели.

По последним данным, сейчас на 753 контейнерных площадках установлено 2354 контейнера, в ближайшие дни будет установлено еще более 400 контейнеров. В тех местах, где контейнеров пока нет, установлены временные бункеры-накопители. Полностью оснастить контейнерные площадки на территории Твери обещают до 20 января. Сейчас вывоз мусора осуществляется в ежедневном режиме — как в областном центре, так и в районах.

С 29 декабря 2018 года в регионе организована «горячая линия»: сообщить о проблемах с вывозом мусора можно по телефону 8 — 800−250−99−48. По информации пресс-службы администрации города, «все звонки отрабатываются специалистами ТСАХ, мусор с проблемных площадок — даже при отсутствии контейнеров — вывозится силами подрядчиков регоператора». Вот только дозвониться по этому телефону сложно — после минуты ожидания на линии автомат сообщает, что все линии на данный момент заняты и предлагает перезвонить позже.

Отметим, что с 1 января Тверская область перешла на новую систему обращения с отходами. На территории региона будет создано семь межмуниципальных кластеров, единым оператором по обращению с ТКО выбрано ООО «Тверьспецавтохозяйство» (бывший МУП), на которое возложены обязательства по координации сбора, вывозу, утилизации отходов. Поменялась и система тарифов: если раньше плата за вывоз мусора взималась по количеству квадратных метров жилья, то теперь — по числу прописанных жителей. В Твери вывоз мусора с одного проживающего обойдется в 116 рублей 81 копейку для жителей многоквартирных домов и в 177 рублей 22 копейки с жителей частных домов. Впрочем, тариф для жителей частных домов может быть снижен. Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Тверской области Игорь Руденя в конце декабря заявил о том, что переход на новую систему обращения с отходами в Тверской области будет осуществляться постепенно в течение следующего года, при этом система будет государственной — полигоны будут находиться в госсобственности.