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Ростовчане не могут пополнить транспортные карты и просят власти о льготах

Экономика

«Платежи временно не принимаются»

Ростов-на-Дону, 10 января 2019, 11:05 — REGNUM  Пассажиры общественного транспорта Ростова-на-Дону массово жалуются то невозможность пополнения транспортных карт, которые предоставляют право на проезд по льготной цене 20 рублей (обычный тариф 24 рубля). Горожане предлагают на время отключения терминалов по техническим причинам делать скидку пассажирам.

«Я сегодня не смог пополнить транспортную карту в уличном терминале банка «Центр-Инвест» на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой. Я увидел надпись на зелёном фоне «Платежи временно не принимаются». По сообщениям в местных новостях, я не один такой», — отметил горожанин.

Через сервис «Активный ростовчанин» на официальном сайте городской администрации он предложил ввести льготы для обладателей транспортных карт.

«Пусть городские власти перезаключат договор с банком-оператором, пополняющим безналичные транспортные карты (в данном случае «Центр-Инвест») на таких условиях, что если хотя бы один терминал будет неработоспособен более двух часов, то тогда тариф проезда в городских автобусах снижается с 24 рублей до 20 рублей — на период неработоспособности терминала. Образовавшаяся разница в доходах транспортных компаний пусть покрывается за счёт банка-оператора», — отметил автор инициативы.

Пока за обращение к властям голосуют интернет-пользователи, пенсионеры и школьники, которые при наличии пластиковой карты тратят на одну поездку 10 рублей, вынуждены оплачивать полную стоимость проезда.

ИА REGNUM напоминает, что внедрением безналичной электронной оплаты проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону власти начали заниматься в 2016 году. Но систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону оценили только 30% горожан (данные на сентябрь 2018 года). Вместо 24 рублей обладатель пластиковой карты платит 20 рублей.

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