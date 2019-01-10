Ростовчане не могут пополнить транспортные карты и просят власти о льготах

Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM Пассажиры общественного транспорта Ростова-на-Дону массово жалуются то невозможность пополнения транспортных карт, которые предоставляют право на проезд по льготной цене — 20 рублей (обычный тариф — 24 рубля). Горожане предлагают на время отключения терминалов по техническим причинам делать скидку пассажирам.

«Я сегодня не смог пополнить транспортную карту в уличном терминале банка «Центр-Инвест» на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большой Садовой. Я увидел надпись на зелёном фоне «Платежи временно не принимаются». По сообщениям в местных новостях, я не один такой», — отметил горожанин.

Через сервис «Активный ростовчанин» на официальном сайте городской администрации он предложил ввести льготы для обладателей транспортных карт.

«Пусть городские власти перезаключат договор с банком-оператором, пополняющим безналичные транспортные карты (в данном случае «Центр-Инвест») на таких условиях, что если хотя бы один терминал будет неработоспособен более двух часов, то тогда тариф проезда в городских автобусах снижается с 24 рублей до 20 рублей — на период неработоспособности терминала. Образовавшаяся разница в доходах транспортных компаний пусть покрывается за счёт банка-оператора», — отметил автор инициативы.

Пока за обращение к властям голосуют интернет-пользователи, пенсионеры и школьники, которые при наличии пластиковой карты тратят на одну поездку 10 рублей, вынуждены оплачивать полную стоимость проезда.

ИА REGNUM напоминает, что внедрением безналичной электронной оплаты проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону власти начали заниматься в 2016 году. Но систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону оценили только 30% горожан (данные на сентябрь 2018 года). Вместо 24 рублей обладатель пластиковой карты платит 20 рублей.

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