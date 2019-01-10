Туристам пяти регионов станет дешевле и проще прилететь в Республику Алтай

Горно-Алтайск, , 13:01 — REGNUM Правительство Республики Алтай обнародовало данные об авиационных маршрутах, которые в 2019 году будут субсидироваться Росавиацией. Согласно официальной информации, речь идёт о пяти направлениях, в том числе, трёх новых — в Казань, Екатеринбург и Иркутск.

Известно, что рейс на Екатеринбург стартует уже 14 января. По словам главы региона Александра Бердникова, цена билета в одну сторону составит всего 6 тысяч рублей. С мая 2019 года добраться до Горного Алтая станет проще и дешевле туристам из Казани, а летом — из Иркутска.

«Здесь тарифы пока проходят процедуру утверждения», — пояснил алтайский губернатор.

По его словам, рейс на Екатеринбург по понедельникам и пятницам будет выполнять авиакомпания «Руслайн» на самолете CRJ-200 вместимостью до 50 человек. Известно, что самолеты такой же вместимости будут летать на рейсах авиакомпании «ЮВТ АЭРО» в Казань. Маршрут Горно-Алтайск — Иркутск авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) будет выполняться на самолете Embraer-170 вместимостью до 78 человек.

«Получение субсидий позволит нам в этом году существенно расширить географию полетов и предложить нашим жителям и гостям добираться до Горного Алтая с наибольшим комфортом и меньшими затратами по времени», — заявил глава Республики Алтай Александр Бердников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года к выполнению рейсов по субсидируемым маршрутам в Новосибирск и Красноярск на самолетах Ан-28 и L-410 приступила авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»). Загрузка этих бортов зачастую составляет 100%.

«Ежедневное выполнение рейсов в Горно-Алтайск — один из наглядных примеров действия программы субсидирования региональных авиаперевозок, развитие которой зависит от поддержки со стороны региональных и федеральных властей», — отмечал ранее генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

Напомним, аэропорт Горно-Алтайска возобновил работу в декабре 2011 года, после 20-летнего перерыва. Этому предшествовала масштабная реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы. В мае 2012 года впервые в истории региона было запущено прямое авиасообщение с Москвой. В летний период рейсы выполняются ежедневно.

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