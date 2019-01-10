Чечня обеспечит Россию гидроэлектростанциями под ключ

Грозный, , 10:53 — REGNUM Крупный проект по импортозамещению в сфере электроэнергетики планируется к реализации в Чечне. Чеченский холдинг Rim Group начнет выпускать гидроэлектростанции под ключ, пишет ТАСС. Реализация проекта начнется уже в 2019 году. Поддержку ему окажет министерство промышленности Чечни.

Технологии, по которым будет работать производство, взяты у австрийской компании Global Hydro Energy GmbH. Она же, согласно договору, будет обучать сотрудников для нового предприятия.

Продукцией завода станут гидротурбины мощностью от 100 кВт до 25 МВт. По словам директора департамента торговли Rim Group Вадима Роднянского, их будут реализовывать не только на территории Северного Кавказа, но и в других регионах России.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Чечне планируется создать совместное российско-немецкое предприятие «Алтайр-Грозный» по производству приводной техники для железнодорожных составов. Обэтом еще четыре года назад информировало министерство промышленности и энергетики республики. По данным ведомства, потенциальными потребителями продукции завода могут стать Московский и Санкт-Петербургский метрополитен, а также вагоноремонтные заводы России и стран СНГ.

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