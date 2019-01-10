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С вымогательством взяток столкнулись в 2018 году треть бизнесменов из РФ

Экономика

Две трети из числа предпринимателей, столкнувшихся с проявлениями коррупции, отказались давать взятку, а треть — пошла на нарушение закона

Москва, 10 января 2019, 10:48 — REGNUM  Более чем треть российских бизнесменов сталкивалась в 2018 году со случаями вымогательства взяток. Об этом со ссылкой на данные исследования Zaim.com и «Бизнес-Успех» (проект «Опоры России») пишут «Известия».

Отмечается, что две трети из числа предпринимателей, столкнувшихся с проявлениями коррупции, отказались давать взятку, а треть — пошла на нарушение закона и согласилась заплатить деньги. Отмечается, что всего в опросе приняли участие 110 представителей малого и среднего бизнеса.

Также почти половина респондентов (46%) уверены, что российские чиновники искусственно создают преграды для ведения бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств. Ранее как денежные средства, так и деньги от реализации конфискованного имущества, уходили в федеральный бюджет. Теперь они будут уходить в бюджет Пенсионного фонда.

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Коррупция и борьба с ней
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