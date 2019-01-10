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Проектирование второй линии метро Екатеринбурга обойдётся в 100 млн рублей

Экономика

Средства могут быть выделены в 2019 году

Екатеринбург, 10 января 2019, 10:47 — REGNUM  В Екатеринбурге проектирование второй линии метрополитена может обойтись примерно в 100 млн рублей. Об этом журналистам заявил мэр Александр Высокинский.

По его словам, средства могут быть заложены в бюджете города уже в 2019 году. Для этого предстоит принять соответствующие поправки.

Высокинский также добавил, что без проекта второй линии смысла просить федерального финансирования нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пока в Екатеринбурге действует лишь одна линия метрополитена, и та построена не до конца. Станцию «Уктусские горы», которая была изначально в проекте, строить не планируют. Также не будут открывать и почти построенную станцию «Бажовская».

Сейчас власти ориентированы на строительство второй линии, которая проляжет с ВИЗа до ЖБИ. Но пока федеральных денег добиться под это не удалось.

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Строительство метрополитена
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