Deutsche Bank обязали проверить всех своих клиентов

Берлин, , 10:15 — REGNUM Крупнейший банк в Германии Deutsche Bank до июля 2019 года должен проверить порядка 20 тысяч своих наиболее рискованных клиентов. Такое распоряжение финансовой организации дало Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin), сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на осведомленные источники.

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Проверке будут подвергнуты и остальные, менее рискованные клиенты. На это банку дано значительно больше времени — до июля 2020 года. Наиболее надёжные клиенты будут проверены до июля 2021 года. Банк и финансовый регулятор от комментариев отказались.

Напомним, в августе 2018 года выяснилось, что в процедурах контроля клиентов Deutsche Bank, направленных на предотвращение преступлений в сфере легализации (отмывания) денег, есть ряд пробелов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 3018 года в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне немецкие правоохранители провели обыски. Они были инициированы прокуратурой Германии и федеральным управлением уголовной полиции в связи с подозрениями в отмывании денег. Deutsche Bank подозревают в организации офшорных махинаций.

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Ранее в июне 2017 года американские инспекторы наложили на Deutsche Bank очередной миллионный штраф из-за запрещённых договорённостей на валютном рынке. Кредитная организация уже заплатила за прошлые нарушения финансовых законов США $205 млн.

А в январе 2017 года британское Управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (FCA) оштрафовала Deutsche Bank на сумму 163 млн фунтов стерлингов (примерно $204 млн) за незаконные операции со счетами в подразделении банка в России (операции «зеркального трейдинга»). Из России незаконно выведено порядка 10 млрд долларов.

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