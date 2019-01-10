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Инфляция в Китае в 2018 году оказалась ниже ожидаемой

Экономика

Цены на продукты повысились на 2,5%, на непродовольственные товары — на 1,7%

Пекин, 10 января 2019, 10:12 — REGNUM  По итогам 2018 года года инфляция в КНР составила 2,1%, а не 3%, как ожидали власти. Такие данные приводит государственное статистическое управление Китая.

В декабре рост годовой инфляции — и в городах, и в сельской местности — составил 1,9% к тому же периоду 2017 года. Цены на продукты повысились на 2,5%, на непродовольственные товары — на 1,7%. Потребительские товары выросли в цене на 2,2%, услуги — на 2,1%.

Уточняется, что услуги здравоохранения обошлись жителям КНР на 2,5% дороже, образование и досуговые мероприятия — на 2,3%, жилье — на 2,2%, тогда как цены на транспорт и связь снизились на 0,7%.

По итогам 2017 года инфляция в КНР составила 1,6% при прогнозируемых 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Китае на 13% по сравнению с 2017 годом вырос объем потребления информации. Эксперты полагают, что потребление информации способствует росту потребления в других сферах, связанных с инновационными технологиями, виртуальной реальностью и искусственным интеллектом.

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Экономика Китая
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